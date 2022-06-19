أوامر لسكان منطقة ألمانية بمغادرة منازلهم فوراً

شفق نيوز / أعلنت السلطات الألمانية، عصر الأحد، إجلاء ما يقارب 700 شخص قرب برلين، بسبب حريق امتد على مساحة نحو 100 هكتار، بينما تضرب موجة حر استثنائية البلاد وجزءا من أوروبا.

وكتبت رئاسة بلدية بوتسدام ميتلمارك، على تويتر متوجهة إلى سكان الحي: "نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم (..) هذا ليس اختبارا".

وصرح متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك لوكالة فرانس برس، أنه تم إخلاء "ثلاثة أحياء" في مدينة تريوينبرايتزن المحيطة بالعاصمة الألمانية اليوم، أي "حوالي 700 شخص".

وأتى الحريق الذي اندلع مساء الجمعة بحسب وسائل إعلام محلية، على حوالي 100 هكتار في هذه المنطقة الريفية في محيط بلدية تريوينبرايتزن حيث يعيش 8 آلاف نسمة.