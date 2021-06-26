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واقعة "الحضن والتقبيل" تطيح بوزير الصحة البريطاني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-26T19:25:43+0000
واقعة "الحضن والتقبيل" تطيح بوزير الصحة البريطاني

شفق نيوز/ قدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، يوم السبت، استقالته بعدما أقر بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه.

ونشرت الحكومة البريطانية خطاب استقالة الوزير الذي قدمه لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وذكر مكتب جونسون أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفا لهانكوك.

واستقال جاويد من وزارة المالية العام الماضي بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد نشرت صورا تُظهر على ما يبدو الوزير هانكوك وهو يُقبّل مساعدة بارزة ويعانقها بحميمية.

وذكرت الصحيفة أن الصور التي يظهر فيها هانكوك، البالغ من العمر 42 عاما، وهو متزوج وأب لثلاثة، التقطت داخل مقر وزارة الصحة الشهر الماضي.

والمرأة التي تظهر في الصور هي جينا كولادنغلو، التي عيّنها هانكوك، الذي أقر بأنه انتهك قواعد التباعد الاجتماعي، وقال إنه "آسف جدا" وإنه "خذل الناس".

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