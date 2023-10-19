واشنطن ولندن تحثان رعاياهما في لبنان على المغادرة "قبل نفاد الخيارات"

شفق نيوز/ حثّت سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياهما، اليوم الخميس، على مغادرة لبنان "طالما الخيارات التجارية متاحة"، في تحذيرين جديدين على وقع التوتّر الذي تشهده الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقالت السفارة الأميركية في تحذير جديد أرسلته الى رعاياها في لبنان "تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوصت السفارة الراغبين في البقاء بـ"إعداد خطط استعداد لحالات الطوارئ".

وكانت واشنطن رفعت، أمس الأربعاء، مستوى التحذير من السفر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان.

وسمحت كذلك بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت.

وفي السياق ذاته، حدّثت السفارة البريطانية في بيروت نصيحة السفر الى لبنان.

وقالت في بيان الخميس "تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان وتشجع المواطنين البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التجارية متاحة"، بحسب فرانس برس.