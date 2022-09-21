واشنطن: نأخذ تصريحات بوتين على محمل الجد وقد نغير موقفنا

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاربعاء، أنها تأخذ تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استخدام الاسلحة النووية على "محمل الجد"، وفيما بينت أن تهديداته تنطوي على "عواقب وخيمة"، اكدت انها ستأخذ موقفا جديداً اذا لزم الأمر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن "واشنطن تأخذ على محمل الجد تهديد بوتين باستعمال السلاح النووي، على خلفية حرب أوكرانيا".

وأضاف كيربي في مقابلة تلفزيونية، أن "مضي الرئيس الروسي قدما في هذا التهديد ينطوي على عواقب وخيمة".

واعتبر حديث الرئيس الروسي عن الأسلحة النووية "غير مسؤول"، مضيفاً "نحن نراقب وضعهم الاستراتيجي بأفضل ما نستطيع حتى نتمكن من تغيير موقفنا إذا لزم الأمر لا شيء يقول حاليًا أن هذا الأمر ضروري".

وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق اليوم، التعبئة الجزئية للجيش الروسي، بما يشمل استدعاء 300 آلف جندي من قوات الاحتياط.

وأضاف بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي أنه في حال تعرض وحدة أراضي بلاده للتهديد "فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا، هذا ليس خداعا"، وهو ما يعني ضمنيا السلاح النووي.