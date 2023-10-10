واشنطن: نشجع على مواصلة التطبيع بين السعودية وإسرائيل وهجوم حماس لم يعطله

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكن القول إن هجوم حماس على إسرائيل قد عطل جهود التطبيع".

وأضاف كيربي في تصريحات ادلى بها اليوم: "نشجع على مواصلة السعي للتطبيع بين السعودية وإسرائيل".

ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت في العام 2020 إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بوساطة الولايات المتحدة، وفق وكالة "فرانس برس".

ونهاية الشهر الماضي، أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن بلاده "تقترب" من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشددا على "أهمية القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة.