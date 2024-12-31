واشنطن لدمشق: يجب مواصلة القتال ضد داعش ومنع عودة إيران

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الأميركية في دمشق، يوم الثلاثاء، مناقشة مسؤولين أميركيين مع السلطات السورية الجديدة، مواصلة القتال ضد داعش ومنع عودة إيران مرة أخرى لسوريا.

وقالت السفارة الأميركية في دمشق، عبر منصة "إكس"، إن مسؤولين أميركيين التقوا مع السلطات الانتقالية في دمشق، ويأتي اللقاء بينما تتوالى زيارات الوفود العربية والأجنبية إلى سوريا.

وأضافت أن "الوفد الأميركي أثار الحاجة إلى حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين المختفين، إضافة إلى مواصلة القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا".

كما أشارت السفارة إلى أن "تمثيل جميع السوريين وضمان عملية سياسية تشمل الجميع كانا من ضمن القضايا التي جرى تناولها خلال النقاشات".

وتأتي هذه المحادثات بعد أسبوع من زيارة قام بها وفد قادته باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط إلى دمشق والتقى خلالها القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وكان هذا أول لقاء رسمي لمسؤولين أميركيين مع السلطات الجديدة في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأبدت واشنطن استعدادها لشطب هيئة تحرير الشام من لائحة "المنظمات الإرهابية"، وألغت مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات لاعتقال أحمد الشرع.

يشار إلى أنه يوجد حاليا ألفا جندي أميركي يتمركزون في شمال شرقي سوريا، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، وينتشر هؤلاء في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية المكون الرئيسي فيها.