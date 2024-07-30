واشنطن: لا نسعى لتصعيد أكبر في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الثلاثاء، من التصعيد الخطير الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المناوشات بين لبنان وإسرائيل يمكن أن تفجر الأوضاع في أي لحظة.

واستبعد أوستن، في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة شفق نيوز، نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مردفاً: "الحرب لن تكون أمراً حتمياً".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن "الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان، ولا تريد تصعيداً أكبر في الشرق الأوسط".