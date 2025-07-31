واشنطن: لا نريد صداماً نووياً مع موسكو

شفق نيوز – متابعة

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الخميس، أن بلاده تُجري هذا الأسبوع اتصالات مع مسؤولين روس في محاولة لفتح قنوات تفاهم حول مسار السلام في أوكرانيا، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

وقال روبيو في تصريحات صحفية، إن “الولايات المتحدة تعتبر الاصطدام العسكري المباشر مع روسيا أمراً غير مقبول”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”الخطورة البالغة التي ينطوي عليها أي تصعيد بين بلدين يمتلكان ترسانة نووية ضخمة”.

وأوضح الوزير الأمريكي أن "واشنطن تسعى إلى خفض حدة المواجهة عبر المسار الدبلوماسي"، معتبراً أن “فتح قنوات التفاهم لا يعني التخلي عن دعم أوكرانيا، وإنما تجنب صدام غير محسوب العواقب”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط/فبراير 2022، وأسفرت عن مقتل وتشريد مئات الآلاف، إلى جانب تداعيات اقتصادية وأمنية عالمية.