واشنطن: لا نريد احتلال إسرائيل لغزة

شفق نيوز/ أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تريد احتلال القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في القطاع الذي يشهد عمليات عسكرية وحصار منذ سبعة أشهر.

وقال مستشار الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مقابلة مع قناة الحرة، إن "هدف الإدارة الأمريكية، هو عودة الهدوء لقطاع غزة وحماية المدنيين وإرجاع الرهائن إلى أهاليهم ليصبح بالإمكان إدخال المزيد من المساعدات".

‎وأضاف كيربي، أن الرصيف العائم الذي شيدته الولايات المتحدة ليس بديلا للممرات البرية ولا يمكن لهذا الرصيف أن يعوض كل ما يمكن نقله عبر الممرات.

‎وأوضح أن دور الرصيف متمم وسيخلق فرقا، مشيرا إلى إدخال أكثر من 300 شاحنة مساعدات وهو العدد الذي يتوقع المسؤول الأميركي أن يتضاعف في الأيام القادمة.