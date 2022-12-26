واشنطن: قرار طرد إيران من هيئة الأمم المتحدة دعم للنساء الإيرانيات

شفق نيوز / وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم الاثنين، قرار طرد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بأنه "دعم للنساء الإيرانيات الشجاعات".

ودعا برايس إيران، في تغريدة عبر تويتر، إلى الإفراج غير المشروط عن كل الإيرانيين الذين تم اعتقالهم لممارستهم حريتهم بطرق سلمية.

وكان المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة صوّت، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لعزل إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في الفترة المتبقية من عضويتها، "لمعاقبة إيران على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بنوع خاص".

وحصد القرار 29 من أصل 54 صوتا لأعضاء المجلس، في حين صوت ثمانية أعضاء ضده و امتنع 16 آخرون عن التصويت.

وتشهد إيران حركة احتجاج اندلعت بعد موت مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق التي اتّهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض خصوصا على النساء وضع الحجاب.

ويرفع المتظاهرون في احتجاجاتهم لافتات "امرأة، حياة، حرية"، وهو أحد أبرز شعارات الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في سبتمبر.

وتشكّل الاحتجاجات السلمية إلى حدّ كبير التي أثارتها وفاة أميني، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.