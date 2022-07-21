واشنطن: قد نجهز أوكرانيا بمقاتلات لمواجهة روسيا قريباً

شفق نيوز / كشف رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، اليوم الخميس، عدم استبعاد تزويد بلاده لأوكرانيا بطائرات مقاتلة لمواجهة الجيش الروسي، فيما بيّن أن التجهيز الغربي لكييف بالطائرات قد يكون قريباً.

وقال الجنرال تشارلز براون، في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية ونقلتها وكالة نوفوستي الروسية إن "الدول الغربية قد تزود أوكرانيا قريبا بطائرات مقاتلة".

وذكرت الصحيفة نقلاً عن براون قوله إن "هناك (مقاتلات) أمريكية، وهناك جريبن (Gripen) السويدية، وهناك يوروفايتر، أو رافال"، مبينا أن "هناك مجموعة كاملة من المقاتلات المختلفة التي يمكن أن تذهب إلى أوكرانيا ... سيكون شيئا غير روسي".

وفي بداية شهر حزيران، حث قائد الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، ديفيد بالدوين، الولايات المتحدة على "التفكير في نقل طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا".

كذلك تم بحث هذه المبادرة في وقت سابق، لكن الإدارة الأمريكية رفضتها، تجنبا لزيادة مخاطر المواجهة المباشرة مع روسيا.

وفي وقت سابق، كان هناك حديث أيضا عن نقل بولندا لطائرات "ميغ-29" (MiG-29) الروسية الصنع إلى أوكرانيا. ومع ذلك، لم يتم التوصل رسميا إلى اتفاق بشأن هذا على مستوى الناتو.