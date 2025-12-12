واشنطن.. فيضانات عارمة وعمليات إجلاء جماعية

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، أن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات عارمة في ولاية واشنطن الأميركية، ما استدعى إصدار أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان.

بدوره، حث حاكم ولاية واشنطن بوب فيرغسون، السكان في المناطق المهددة على المغادرة واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وقال فيرغسون في منشور على منصة إكس: "أتفهم أن العديدين في ولايتنا قد تعرضوا لفيضانات كبيرة في الماضي".

وأضاف "مع ذلك، نحن أمام وضع تاريخي، حيث نتوقع ارتفاعاً بمقدار قدمين 61 سم فوق مستوى الفيضان القياسي".

وتابع فيرغسون، قائلاً إن أكثر من 30 طريقا سريعا رئيسيا أغلق أمام حركة المرور.

كما أعلن الحاكم أيضا حالة طوارئ على مستوى الولاية لحشد الأموال والموظفين الإضافيين بسرعة.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد نشر الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق التي غمرتها الفيضانات، وتم استخدام المروحيات والقوارب لنقل المقيمين إلى بر الأمان.