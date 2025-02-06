واشنطن: غزة لم تعد صالحة للسكن

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن قطاع غزة لم يُعد صالحًا للسكن، بعد حرب استمرت 16 شهرا تقريبا فيه.

وأضاف روبيو في تصريحات صحفية أنه لا رغبة في أن يعيش الناس بجوار ذخائر غير منفجرة، في إشارة إلى سكان غزة، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".

لكن الوزير الأمريكي لم يوضح ما إذا كان سكان غزة سيتمكنون من العودة إلى القطاع بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي رفضت دول عربية وأوروبية عديدة بشكل قاطع.

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس ترامب إن إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال وإعادة توطين سكانه في أماكن أخرى ولن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين في القطاع.

وأعلن ترامب الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتطوره وتحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مما أثار إدانات دولية وغضبا في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال: "ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال. سيكون الفلسطينيون قد أُعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمانا وجمالا، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة"، مضيفًا "لن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين!".