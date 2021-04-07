واشنطن عن صعوبة المباحثات النووية مع طهران: كلانا لا يثق بالآخر

شفق نيوز / تحدثت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، عن صعوبة المحادثات النووية مع إيران لأسباب عدة، ومن بينها الافتقار إلى الثقة بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن "بلاده مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل العودة للامتثال للاتفاق النووي، بما فيها تلك العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق الموقع في 2015".

وأضاف برايس، "لست هنا في وضع يسمح لي بإعطاء تفاصيل دقيقة بشأن ما قد يعنيه ذلك"، مشيرا إلى أن "الفريق الأميركي في فيينا أجرى مشاورات بشأن إيران مع حلفائه الأوروبيين وأيضا مع ممثلي الصين وروسيا".

وكان برايس قد وصف أمس الثلاثاء، المحادثات "غير المباشرة" مع إيران في فيينا بأنها خطوة بناءة ومفيدة باتجاه استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، والذي خرجت منه واشنطن قبل 3 سنوات.

بدوره، اعتبر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، محادثات الثلاثاء في فيينا "بناءة" أيضا، لكنه رفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم.