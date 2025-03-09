واشنطن: على دمشق محاسبة مرتكبي "المجازر" ضد الأقليات

شفق نيوز/ دان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأحد، "المجازر" التي ترتكب ضد الأقليات في سوريا، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبيها.

وقال روبيو في بيان، إن الولايات المتحدة تدين "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة".

وأكد وزير الخارجية الأميركي "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكورد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم".

وأضاف روبيو "يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا".

وكانت ألمانيا قد أعربت هي الأخرى عن "صدمتها" إزاء التقارير عن حصول عمليات "قتل جماعي" في الساحل السوري.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إنه يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف.

كما نددت فرنسا بـ"بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء" في سوريا.

ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، "السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها".

وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على "أساس طائفي" 745 شخصاً، مؤكداً أنهم "ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام".