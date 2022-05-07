واشنطن.. صواريخ ومسيرات لأوكرانيا و100 ألف جندي لمواجهة روسيا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم السبت، وجود أكثر من 100 ألف جندي منتشرون في أنحاء المسرح الأوروبي، ويعملون بشكل وثيق مع الحلفاء في الناتو "لردع روسيا". فيما أكدت تخصيص حزمة جديدة من الصواريخ والمسيرات لأوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس: "نحن في وضع جيد هناك.. إدارة الرئيس (جو بايدن) توقعت احتواء الأنشطة العدائية المحتملة لروسيا في أوروبا".

ويعمل البنتاغون على توسيع نطاق تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية المتاحة تجاريا إلى أوكرانيا من خلال مشترياته من الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة بالليزر وغيرها من المعدات التي سيتم شحنها قريبا بقيمة 136 مليون دولار.

وتعد الأسلحة والمعدات، التي سيتم شراؤها من الشركات الأمريكية، مساعدة عسكرية منفصلة عن كميات الأسلحة الهائلة التي قدمتها الولايات المتحدة بالفعل لأوكرانيا من مخزونات البنتاغون الحالية.

بدوره، أبلغ وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والدعم، بيل لابالانت، الصحفيين، أن "وزارة الدفاع لديها 300 مليون دولار من التمويل الذي وافق عليه الكونغرس للإنفاق على المعدات العسكرية المتاحة تجاريًا"، لافتاً إلى وجود "مفاوضات مع مقاولي الدفاع لاستبدال آلاف صواريخ ستينغر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدروع التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا من مخزوناتها".

وتشمل هذه المساعدات صواريخ 70 ملم بقيمة 22.6 مليون دولار - تُعرف باسم نظام أسلحة القتل الدقيق المتقدم - يمكن إطلاقها من طائرات الهليكوبتر، و17.8 مليون دولار في طائرات بدون طيار إضافية من طراز "سويتش بليد".