واشنطن: داعش سيستغل احداث سوريا لإعادة بناء قدراته ولن نسمح بذلك

شفق نيوز/ اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا "فرصة عظيمة لكنها تحمل أيضا خطرا كبيرا" وفق تعبيره.

وقال بلينكن إن "تنظيم داعش سيستغل هذه الفترة لإعادة بناء قدراته في سوريا"، لكنه أكد أن بلاده "لن تسمح بذلك".

ورحب بلينكن ببيانت قادة المعارضة السورية بشأن تشكيل حكومة شاملة لكنه اعتبر أن "المقياس الحقيقي هو الالتزام بفعل ذلك" وفق تعبيره.

وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده حريصة على تجنيب سوريا خطر التفكك وتصدير الإرهاب والتطرف، وفق تعبيره، مضيفا "ينبغي أن يكون الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا".