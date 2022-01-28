واشنطن تأمر بإصلاحات لخفض قتل المدنيين بـ"الخطأ" في الضربات الجوية

شفق نيوز / أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الجمعة، مسؤولي البنتاغون بإجراء إصلاحات لتقليل عدد القتلى المدنيين من الضربات الجوية العسكرية.

وأكد أوستن في مذكرة إلى القيادة العسكرية، أن حماية المدنيين "واجب استراتيجي وأخلاقي"، وذلك بعد سقوط عدد من هؤلاء الضحايا في حوادث غير مبررة.

وأضاف الوزير الأمريكي: "سنراجع طرق تقييمنا للحوادث التي قد تكون ألحقت أذى بمدنيين، وسنعترف بالأضرار التي لحقت بالمدنيين (...) ونستخدم الدروس المستخلصة منها في التحضير للعمليات المستقبلية وتنفيذها".

يأتي ذلك بعد تحقيقات إعلامية أمريكية أظهرت أن ضربات الطائرات المسيرة التي بات الجيش الأمريكي يفضل اللجوء إليها منذ 2014 في أفغانستان والعراق وسوريا، تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين، بينهم كثير من الأطفال.