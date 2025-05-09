واشنطن تؤكد: إيران لا تريد امتلاك أسلحة نووية

شفق نيوز/ أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يوم الجمعة، أن طهران أخبرت واشنطن بأنها لا تريد امتلاك أسلحة نووية.

وقال ويتكوف لموقع "بريتبارت": "لقد حددنا موقفنا.. لا يمكن للإيرانيين امتلاك قنبلة نووية. وقد ردوا بأنهم لا يريدون أي منها. لذلك سنأخذ بكلامهم لأغراض هذه المناقشة، على أساس أن هذا ما يعتقدونه حقا. إذا كان هذا ما يشعرون به، فيجب تفكيك منشآت التخصيب. لا يمكنهم امتلاك أجهزة طرد مركزي. عليهم تخفيف تركيز كل الوقود الذي يمتلكونه وإرساله إلى مكان بعيد - وعليهم التحول إلى برنامج مدني إذا كانوا يريدون تشغيل برنامج مدني".

وأضاف: "لديهم حاليا مفاعل مدني بالفعل في إيران - يسمى بوشهر. ليست لديهم قدرة على التخصيب في هذا المكان، وإذا أخذناهم بكلامهم، فلماذا لا يحولون كل منشآتهم الأخرى إلى مثل بوشهر تماما؟ في بوشهر ليس لديهم القدرة على التخصيب، ليس لديهم القدرة على امتلاك أجهزة طرد مركزي هناك، يمكنهم فقط استخدام تلك المنشأة لأغراض مدنية - توليد الكهرباء وأشياء من هذا القبيل من الأغراض المدنية - وإذا كان هذا ما يختارون فعله، إذا كانوا يؤمنون بهذا البرنامج، فيجب عليهم توسيعه إذا أرادوا ذلك".

واختتم بالقول: "لا يمكن أبدا أن يوجد برنامج تخصيب في دولة إيران مرة أخرى. هذا هو خطنا الأحمر. لا تخصيب. هذا يعني التفكيك، يعني عدم التسلح، ويعني أن نطنز وفوردو وأصفهان - وهي منشآتهم الثلاث للتخصيب - يجب أن يتم تفكيكها".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 11 أيار/مايو الجاري.

كما أكد أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني حتمية عقد الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عمان في 11 أيار/مايو. وذكر عضو فريق التفاوض الإيراني عن توقيت هذه المحادثات: "في أعقاب اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".

وبحسب مصدر مطلع فإن هذه المفاوضات ستتعلق فقط بالمجال النووي ورفع العقوبات عن إيران.