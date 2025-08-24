واشنطن تُقيّد أوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

شفق نيوز- متابعة

اكد مسؤولون أميركيون، يوم الأحد، أن وزارة الدفاع "البنتاغون" فرضت قيوداً على أوكرانيا بشأن استخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.

وذكر المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "آلية الموافقة داخل الوزارة حالت دون تمكّن أوكرانيا من إطلاق أي من صواريخ ATACMS الأميركية بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا منذ أواخر الربيع الماضي"، مؤكدين أن "كييف طلبت مرة واحدة على الأقل استخدام هذه الصواريخ ضد هدف داخل الأراضي الروسية، لكن طلبها قوبل بالرفض".

وطوّر البنتاغون "آلية المراجعة" للفصل في طلبات كييف لاستخدام الأسلحة الأميركية بعيدة المدى وكذلك تلك التي تقدمها دول أوروبية، وذلك من خلال الاستناد إلى بيانات استخباراتية.

وتمنح هذه الآلية وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث الكلمة الفصل في السماح باستخدام صواريخ ATACMS، التي يبلغ مداها نحو 190 ميلاً، لضرب روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن "الرئيس ترمب كان واضحاً بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي، ولا يوجد تغيير في الوضع العسكري بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي".

وأنهت "آلية المراجعة" عملياً القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في سنته الأخيرة بالبيت الأبيض، والذي سمح لأوكرانيا باستخدام ATACMS داخل روسيا.

ولم تعتبر صواريخ ATACMS ولا غيرها من الأسلحة بعيدة المدى مثل صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، نقطة تحوّل في الحرب، لكنها مكنت أوكرانيا من تهديد مقار القيادة الروسية والقواعد الجوية البعيدة عن خطوط المواجهة.

وكان ترامب قد هدّد بزيادة العقوبات على الكرملين وفرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين إذا لم يوافق على وقف إطلاق النار، لكنه أجّل القرار بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.