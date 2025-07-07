واشنطن تُخرج "تحرير الشام" من قوائم الإرهاب

شفق نيوز – واشنطن

قررت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) من قائمة المنظمات الإرهابية.

وجاء في القرار، أنه "بالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، أعلن بموجب هذا القرار إلغاء تصنيف جبهة النصرة، المعروفة أيضاً باسم هيئة تحرير الشام وأسماء أخرى، كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف، أن "ذلك جاء استناداً إلى الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي".

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر 2012 "جبهة النصرة" قبل أن يغير "الجولاني" اسمها إلى "هيئة تحرير الشام" كمنظمة "إرهابية".

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، شنت هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) هجوماً واسعاً أدى إلى انهيار نظام بشار الأسد وسقوطه.

وتولى الجولاني، والذي عرف لاحقاً باسمه أحمد الشرع، رئاسة سوريا مدة 5 سنوات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/ مايو الماضي خلال زيارته المملكة العربية السعودية إسقاط العقوبات عن سوريا "بشكل مفاجئ"، مؤكداً أن ذلك جاء بطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.