واشنطن توقع عقداً بأكثر من 4 مليارات دولار لتعزيز إنتاج القاذفات

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القوات الجوية الأميركية، يوم الثلاثاء، عن توقيع عقد قيمته 4.5 مليارات دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية لقاذفة القنابل B-21 Raider مع شركة Northrop Grumman.

وجاء في بيان القوات الجوية الأميركية: "تعمل هذه الاتفاقية على تسريع عملية الشراء المعتمدة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بنسبة 25٪، وتقليل وقت التسليم مع الحفاظ على التكلفة والأداء".

وتم تخصيص تمويل بقيمة 4.5 مليارات دولار لهذه الأهداف، والذي تمت الموافقة عليها بالفعل في ميزانية السنة المالية 2025، بحسب "نوفوستي".

وأشار البيان إلى أن "القاذفة الجديدة مصممة للعمل في أكثر البيئات تحديا وتتميز بتقنيات متقدمة، بما في ذلك تقنيات التخفي المتقدمة لتقليل الرؤية، وشبكات مرنة، وهيكل قيادة وتحكم حديث يعتمد على البيانات".