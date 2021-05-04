واشنطن توضح حقيقة إبرامها صفقة لتبادل السجناء مع إيران

شفق نيوز/ قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد اتفاق مع إيران على تبادل للسجناء، لكن المحاولات لإطلاق سراح 4 أمريكيين تحتجزهم طهران مستمرة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن أي مناقشات غير مباشرة مع إيران حول تبادل للسجناء منفصلة عن جهود استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نفت على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، وجود صفقة لتبادل السجناء مع إيران، معتبرًا أن "التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ليست صحيحة".

وقال برايس، "نحن دائمًا نثير قضايا الأمريكيين المحتجزين أو المفقودين في إيران، ولن نتوقف حتى نتمكن من لم شملهم مع عائلاتهم"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر إيرانية قد تحدثت لقناة "الميادين" التي تبث من لبنان، ويتم تمويلها من إيران، وحزب الله، قائلة إن "الولايات المتحدة وافقت على دفع 7 مليارات دولار، ومبادلة 4 سجناء إيرانيين، مقابل 4 جواسيس أمريكيين قضوا جزءًا من عقوباتهم".

وتحتجز طهران 4 أمريكيين، بينهم: باقر نمازي، وسيامك نمازي، والناشط البيئي مراد طاهباز، ورجل الأعمال الإيراني الأمريكي عماد شرقي، ولم تذكر التقارير الإيرانية أسماء الإيرانيين الذين تأمل طهران مبادلتهم.