واشنطن توافق على "احتمالية" بيع طائرات إف-16 إلى تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم السبت موافقة وزارة الخارجية، على احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" والمعدات المرتبطة بها، إلى تركيا مقابل 23 مليار دولار.

وذكر "البنتاغون" في بيان له: "قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية أجنبية محتملة لتركيا لطائرات إف-16 ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 23 مليار دولار".

من جانب آخر، أعلن "البنتاغون" أن الخارجية الأمريكية وافقت أيضاً على احتمال بيع طائرات "إف-35" إلى اليونان بحوالي 8.6 مليار دولار.

وفي وقت سابق، السبت، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بين كاردين الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة إلى تركيا، وذلك بعد موافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

والخميس الماضي، بعث البيت الأبيض برسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي يحثهم فيها للموافقة على بيع صفقة طائرات من طراز " إف-16 " ومعدات تحديث لتركيا بقيمة 20 مليار دولار.

يذكر أن أغلبية أعضاء البرلمان التركي صادقت، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ووافقت السويد، باعتبارها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، خلال المفاوضات مع الرئيس التركي، أنه مقابل التصديق على طلبها الانضمام للناتو، ستقوم بالمساعدة في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.