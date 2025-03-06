واشنطن تهدد طهران عبر نشر قاذفات "بي – 52" فوق الشرق الأوسط

شفق نيوز/ نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، قاذفتين إستراتيجيتين من طراز "بي – 52"، فوق الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لتكون بمثابة "رسالة تحذير" لإيران، حسب موقع أمريكي.

وقال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن "هذه الخطوة من جانب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تأتي في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإجبار قادة إيران على التفاوض في محاولة لوقف تخصيب اليورانيوم في طهران"، بحسب الموقع.

وكانت طلعة القاذفة "بي-52" هي الثالثة خلال 3 أسابيع فقط، وتأتي في الوقت الذي عادت فيه حاملة الطائرات "يو إس إس ترومان" إلى البحر الأحمر بعد فترة توقف قصيرة في البحر الأبيض المتوسط.

وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز قدراتها الضاربة الاستراتيجية في المنطقة في استعراض للقوة، وقد رافقت الطائرات الحربية الإسرائيلية آخر مهمة لقاذفة "بي-52"، في رسالة غير مباشرة إلى صناع القرار السياسي الإيراني.

وفي الشهر الماضي، وقع ترامب على مذكرة تعيد فرض حملة "الضغط الأقصى" لعزل إيران اقتصادياً. وقال مراراً وتكراراً إنه يسعى إلى حل دبلوماسي سلمي لزيادة تخصيب اليورانيوم في إيران، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وفي يوم الثلاثاء، تعهد مرشح ترامب لمنصب المستشار المدني الأعلى للبنتاغون، إلبريدج كولبي، بأنه إذا تم تأكيد تعيينه، فسوف يقدم لوزير الدفاع بيت هيجسيث والبيت الأبيض خيارات عسكرية "موثوقة" لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني في حالة فشل الدبلوماسية.