واشنطن تنفي نيتها التدخل العسكري في غزة وتخاطب طهران "بكلمة واحدة"

شفق نيوز/ اكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة "لا نية لديها على الإطلاق" لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة، وذلك وسط مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وقالت هاريس، في حوار مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، "ليست لدينا أي نية على الإطلاق وليست لدينا أي خطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة".

وأضافت أن بلادها تتمسك بـ"دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتدعو أيضا إلى حماية المدنيين".

وأضافت أنه "من المهم جدا ألا يكون هناك أي خلط بين حماس والفلسطينيين.. يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية من حيث الأمن والأمان وتقرير المصير والكرامة".

وتابعت قائلة: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن ضرورة الالتزام بقواعد الحرب والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية".

وفيما يخص المخاوف من اتساع نطاق الصراع، كررت هاريس تحذيرات الرئيس جو بايدن لإيران بعدم التدخل.

وأضافت موجهة حديثها لطهران: "لا تفعلي.. كلمة واحدة.. واضحة ومباشرة جدا".