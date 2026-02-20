واشنطن تنتظر "الخطوة الأخيرة" قبل هجوم محتمل على إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤولون أميركيون، يوم الجمعة، عن وجود خطوة أخيرة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة هجومها العسكري المحتمل على إيران.

وذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن هذه الخطوة هي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" وسفنها الحربية المرافقة إلى المنطقة.

وأضاف أن الترسانة الأميركية التي يجري تجميعها منذ أسابيع تنتظر وصول هذه القطع، وذلك بعد أوامر بتحركها من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" والسفن المرافقة لها تقترب من مضيق جبل طارق، ما يجعل الهجوم ممكنا في غضون أيام مع وصولها إلى الشرق الأوسط.

وكان كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب اجتمعوا في غرفة العمليات، الأربعاء الماضي، لمناقشة الوضع في إيران، وقالوا إن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة "ستكون بكامل قوتها بحلول منتصف آذار/ مارس.

وتتسارع التطورات العسكرية توازيا مع مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا يبدو أنها تحرز التقدم الكافي لمنع حرب في المنطقة.

وجدد ترمب تهديداته لإيران، لكنه هذه المرة أمهلها 15 يوما كحد أقصى لإبرام "صفقة مجدية" في المباحثات الجارية بين الطرفين، أو مواجهة "أمور سيئة"، وفق تعبيره.

وفي المقابل، دافعت طهران مجددا عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وجددت تهديداتها باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال تعرضها لهجوم، في رسالة أرسلتها، أمس الخميس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكتب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في رسالته: "إذا تعرضت إيران لعدوان عسكري سترد بشكل حاسم ومتناسب وفقا لمبادئ الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".