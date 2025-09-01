واشنطن تمنع دخول محمود عباس وتعلق معظم تأشيرات الفلسطينيين

شفق نيوز– واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين أميركيين، تعليقها بشكل شامل إصدار معظم أنواع التأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، في سياسة تتجاوز القيود السابقة المفروضة على الفلسطينيين من قطاع غزة.

ويأتي القرار بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية الجمعة الماضي أنها لن تصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ ايلول، كما ستلغي التأشيرات التي سبق منحها، بما في ذلك منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من دخول البلاد.

وقالت برقية صادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 18 أغسطس/ آب، أُرسلت إلى السفارات والقنصليات الأميركية، إن الإجراءات ستشمل أيضاً العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية وفلسطينيي الشتات، وتؤثر على تأشيرات العلاج والدراسة الجامعية وزيارات الأقارب والعمل مؤقتاً على الأقل، وفق ما نقلت نيويورك تايمز.

وتنطبق القيود الجديدة على أي شخص يحمل جواز سفر فلسطيني فقط، الصادر لأول مرة في التسعينيات عقب اتفاقيات أوسلو، فيما لا تشمل الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة أو الحاصلين مسبقاً على تأشيرات أميركية.

ولم يوضح المسؤولون سبب فرض هذه القيود، لكن القرار يأتي بعد تصريحات لبعض حلفاء الولايات المتحدة حول نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الأسابيع المقبلة، وسط انتقادات إسرائيلية وأميركية متبادلة.