واشنطن تمدد حظر التجوال لحين انتهاء ولاية ترامب وسط ارتفاع قتلى اقتحام الكابيتول

شفق نيوز/ أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، يوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين وهي المدة المتبقية للرئيس دونالد ترامب في الحكم.

وقالت الشرطة إن أنصار ترامب قد قذفوا "مواد كيميائية مزعجة" أثناء اقتحام "الكابيتول" الذي استمر لساعات قبل أن تتمكن قوى القوى من إخراج المحتجين.

وكان امرأة قد أصيبت بطلق ناري المرأة في وقت سابق من يوم الأربعاء عندما حاول محتجون اختراق أحد الأبواب المحصنة في مبنى الكابيتول، وقد جرى نقلها إلى المستشفى قبل أن تموت متأثرة بجراحها.

وقال مسؤولو شرطة العاصمة أيضًا إنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين، أحدهما خارج اللجنة الوطنية الديمقراطية والآخر خارج اللجنة الوطنية الجمهورية.

وعثرت الشرطة داخل الكابيتول على مبرد لسيارة (ثلاجة صغيرة) به مسدس وزجاجة مولوتوف (قنبلة حارقة بدائية).

وفي هذه الاثناء أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية، واشنطن، ارتفاع وفيات أحداث الكونغرس إلى أربعة أشخاص، 3 بسبب طوارئ طبية وواحد بعيار ناري.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظموا مظاهرات أمام مقار كونغرس الولايات في عدة مدن من أتلانتا إلى سالم، عاصمة ولاية أوريغون، تزامنا مع اقتحام مؤيدين لترامب مبنى الكونغرس في واشنطن.

وفي عاصمة أوريجون حيث كانت الحشود تحتج تأييدا لترامب وضد القيود التي فرضتها الولاية بسبب جائحة كورونا، أحرق المحتجون دمية لحاكم الولاية الديمقراطي، وأعلنت الشرطة أن التجمع غير قانوني وأمرت المحتجين بالانصراف، بحسب رويترز.

وذكرت شرطة أوريجون أن شخصا واحدا على الأقل اعتقل في سالم للاشتباه به في التحرش والسلوك غير المنضبط.

وعلى صعيد متصل قررت شركتا فيسبوك وانستغرام حظر حسابي الرئيس ترامب على المنصتين لمدة 24 ساعة، وذلك بعد ساعات من حذف مقطع مصور لترامب أعرب فيه عن إعجابه بمناصريه الذين اقتحموا، الأربعاء، مبنى الكابيتول وسط واشنطن.