واشنطن تلوح بسحب يدها من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ لوحت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، بإيقاف الوساطة بين روسيا واوكرانيا، في حال عدم تقديم اقتراحات ملموسة من الطرفين لوضع حد للنزاع المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين: "نحن الآن في مرحلة تتطلب من الطرفين تقديم اقتراحات ملموسة لإنهاء هذا النزاع. إذا لم يُحرز تقدم، سنتراجع عن دورنا كوسطاء في هذه العملية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق، قالت وكالة "بلومبيرغ" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يصر على سيطرة بلاده على 4 مناطق في أوكرانيا كجزء من أيّ اتفاق لإنهاء الحرب في أي مفاوضات مقبلة

وذكرت الوكالة، ان "هذا الموقف يعرقل مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وبحسب الوكالة، فإن "المبعوث الأمريكي، ستيف وتكوف، أجرى محادثات مطوّلة في الكرملين، الجمعة الماضية، في محاولة لإقناع بوتين بقبول وقف إطلاق نار على خطوط التماس الحالية، إلا أن الرئيس الروسي تمسك بموقفه بشأن الحدود.