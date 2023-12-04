واشنطن تلقي باللوم على ايران باستهداف السفن في البحر الأحمر: نتشاور مع الحلفاء لاتخاذ خطوات

شفق نيوز/ ألقى البيت الابيض، يوم الإثنين، باللوم على إيران في سلسلة من الهجمات الأخيرة على الشحن الدولي في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران ويفكر في اتخاذ إجراءات انتقامية مع الحلفاء.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه "من غير المعروف ما إذا كانت أي من السفن الثلاث التي تعرضت للهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع لها أي علاقات مع إسرائيل، لكنه قال للصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض يوم الاثنين إن أي علاقات من هذا القبيل لم تكن لتجعل أي من السفن مشروعة. الهدف بموجب القانون الدولي".

وأضاف، أن "موقف الولايات المتحدة المتسق مع موقف مجلس الأمن الدولي والمتسق مع موقف الدول البحرية في جميع أنحاء العالم هو أن الهجمات على السفن التجارية والمياه الدولية غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".

وأضاف سوليفان أن "الولايات المتحدة "تجري الآن مشاورات مكثفة مع الشركاء والحلفاء لتحديد الخطوات التالية المناسبة"، وقال إن المسؤولين الأمريكيين يجرون الآن محادثات "مستمرة" حول "قوة عمل بحرية" دولية لحماية الشحن.

وتابع: "سنتخذ الإجراء المناسب بالتشاور مع الآخرين وسنفعل ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".