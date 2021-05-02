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واشنطن تكشف حقيقة توصلها إلى اتفاق مع طهران بشأن تبادل أسرى

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-02T14:49:49+0000
واشنطن تكشف حقيقة توصلها إلى اتفاق مع طهران بشأن تبادل أسرى

شفق نيوز / نفت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأحد، صحة الخبر الذي نشره التلفزيون الإيراني الرسمي عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على تبادل أسرى وتجميد جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وعالمية، قد أفادت بوقت سابق من يوم الأحد، بأن واشنطن وطهران وافقتا على صفقة لتبادل السجناء بين البلدين.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن "طهران ستفرج عن أربعة أميركيين متهمين بالتجسس، مقابل الإفراج عن أربعة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تسديد سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة".

ونقل التلفزيون الإيراني هذه الأنباء، دون أن يؤكدها صراحة، قبل أن يرد نفي السلطات الأميركية، من خلال وزارة الخارجية.

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