واشنطن تقيّم اضرار منظومة في أوكرانيا بعد هجوم صاروخي روسي

شفق نيوز / كشف مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، عن تقيم واشنطن الأضرار المحتملة التي لحقت بمنظومة الدفاع الجوي باتريوت، خلال هجوم صاروخي روسي على كييف صبيحة يوم امس الثلاثاء.

وقال المسؤول إن منظومة باتريوت لا تزال تعمل، لكنه رفض الإدلاء بأية تفاصيل أخرى، وفقاً لما نشرته صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية.

وكانت كييف تلقت منظومة باتريوت أمريكية الصنع في أبريل/نيسان، ما مكنها من التصدي للصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وأي ضرر يجبر هذه المنظومة على التوقف قد يترك كييف عرضة لهجمات جوية روسية مكثفة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن أوكرانيا أسقطت 18 صاروخاً روسياً حول العاصمة، صبيحة الثلاثاء، وأثنوا على شركائهم الغربيين لتزويدهم بأسلحة متطورة ساعدت في صد الهجوم، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا يمكنه تأكيد تقارير تضرر صواريخ باتريوت، لكنه قال إن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة غالباً ما تتعرض للتلف أثناء القتال أو تصبح بالية.

وقال كيربي للصحفيين: "لو لحق أي ضرر بمنظومة باتريوت واحتاجت إلى إصلاح خارج أوكرانيا، فسنساعد في ذلك بكل تأكيد".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وابلها الصاروخي أصاب منظومة باتريوت. ولم تعلق أوكرانيا على هذا الادعاء، لكنها قالت إن جميع الصواريخ التي أطلقت على كييف أُسقطت، ومن ضمنها 6 صواريخ باليستية من طراز كينجال.

وكتب أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، على تويتر: "نصر آخر للقوات الجوية الأوكرانية! الإرهابيون الروس ليست لديهم فرصة للسيطرة على أوكرانيا. والأسلحة الغربية قادرة على مجابهة أسلحتهم". وشكر "الدول الشريكة، التي استثمرت في تأمين الأجواء فوق أوكرانيا".

وحتى وقت قريب، قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية لا تملك أي وسيلة لإسقاط صواريخ كينجال، التي تزيد سرعتها عن سرعة الصوت بأكثر من 5 أضعاف.

وترددت أصداء النيران والانفجارات في وسط كييف، صباح يوم الثلاثاء، وهزت المباني السكنية وأيقظت كثيراً من السكان. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت وابلاً من الصواريخ منطلقة في السماء، وعدة انفجارات فوق المدينة.

فيما كتب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، على تليغرام، أن الحطام المتساقط سبب أضراراً في عدد من مناطق المدينة، من ضمنها حديقة الحيوان، وأضاف: "شظايا صاروخ سقطت على حديقة الحيوانات في العاصمة. ولحسن الحظ، لم يصب أي من الحيوانات أو العاملين بجروح". وفي منطقة أخرى، اشتعلت النيران في عدة سيارات وأصيب 3 أشخاص على الأقل.

وأُسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة تشيركاسي بوسط البلاد، بحسب حاكم المنطقة. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.