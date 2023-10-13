واشنطن تقول إنها تعمل مع تل أبيب والقاهرة لخروج آمن للمدنيين في غزة

شفق نيوز/ أعلنت واشنطن أنها تعمل مع تل أبيب والقاهرة من أجل فتح ممر آمن لخروج المدنيين من غزة، وذلك بعد أن طالب الجيش الإسرائيلي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تعمل بجد" مع إسرائيل ومصر لتوفير ممر آمن للخروج من غزة

كما أضاف أنه "سواء كان هناك توغل بري أم لا، نسعى للتأكد من أن هناك طريقة لخروج الأشخاص الذين يعيشون في غزة بأمان. وأردف "نعتقد أنه يجب أن تكون هناك فرصة للمدنيين في غزة بالمغادرة على الفور".

وكانت مصر حذرت مراراً في الأيام الماضية من الدعوات إلى فتح ممرات إنسانية، معتبرة أنها محاولة لتفريغ القطاع من الفلسطينيين وتهجيرهم مرة أخرى نحو الحدود. واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليل أمس أن "خروج الفلسطينيين من بلادهم يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا".

ومنذ انطلاق الهجوم العسكري المباغت لحماس الأسبوع الماضي، توعدت إسرائيل بتصفية الحركة، وفرضت حصارا مطبقا على القطاع، مانعة المياه والكهرباء، ودخول المساعدات والسلع.

كما فرضت معادلة "رفع الحصار مقابل إطلاق الأسرى".

وفي هذه الأثناء قالت الأمم المتحدة، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة".

وقال "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

وتابع دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.

هذا ما اكده الجيش الإسرائيلي، من خلال نداء وجهه إلى سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.

وقال في بيان، "لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي. لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب الى منطقة السياج مع دولة إسرائيل".

وأضاف "يختبئ مخربو حماس داخل مدينة غزة في الانفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان الأبرياء.

يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية. سيواصل حيش الدفاع في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة وينوي الامتناع عن التعرض الى المدنيين.