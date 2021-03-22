واشنطن تقود مناورات بحرية رباعية بالقرب من ايران

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة أنها ستجري مناورات عسكرية بحرية في بحر العرب وخليج عمان بالتعاون مع قطع بحرية من فرنسا وبلجيكا واليابان، وذلك في ظل التوترات الشرق الاوسطية المرتبطة بأزمة الملف النووي الايراني.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية فإن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" والسفينة البرمائية الأمريكية الهجومية "يو اس اس ماكين ايلاند" ستشاركان في المناورات الرباعية إلى جانب الفرقاطة البلجيكية "ليوبارد الاول" والمدمرة اليابانية "جي اس ارياكي".

وذكرت البحرية الأميركية ان طائرات حربية من الدول الأربع ستشارك في "مناورات مجموعة بحر العرب الحربية".

وتأتي المناورات البحرية هذه في وقت تخلت ايران عن كافة التزاماتها في الاتفاق النووي للعام 2015 وذلك بعدما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منفردا من الاتفاقية العام 2018.

وبينما اعرب الرئيس الاميركي جو بايدن عن رغبته بالعودة الى الاتفاق اذا أوفت ايران بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية للحد من برامجها النووية، فإن التوتر ظل عاليا بعدما شنت ميليشيات في العراق، يرجح انها مدعومة من ايران، هجمات مستمرة على المصالح الاميركية.

وفي الشهر الماضي، أمر بايدن بشن هجوم على الحدود العراقية مع سوريا ردا على الهجمات العراقية، لينضم بذلك الى كل الرؤساء الأميركيين الذي منذ رونالد ريغان الذين أمروا بدورهم بشن ضربات وغارات على دول في الشرق الاوسط.