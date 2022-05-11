واشنطن تقر حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ٤٠ مليار دولار

شفق نيوز / أقرّ مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وانسانية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن الأموال المخصصة لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي، ستنفد على الأرجح في غضون أيام.

ووافق النواب بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، والتي اتّفق الحزبان على تفاصيلها مسبقاً، لتنتقل بذلك الكرة إلى ملعب مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يقرّها بحلول نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل.

وسيخصص 20 مليار دولار من الحزمة الجديدة للمساعدات العسكرية، وأكثر من 8 مليارات دولار للدعم الاقتصادي، و3 مليارات للنواحي الإنسانية، و500 مليون دولار للأمن الغذائي.

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، دخلت يومها الـ76، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.