سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن تقر حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ٤٠ مليار دولار

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-11T06:13:41+0000
واشنطن تقر حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ٤٠ مليار دولار

شفق نيوز / أقرّ مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وانسانية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن الأموال المخصصة لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي، ستنفد على الأرجح في غضون أيام.

ووافق النواب بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، والتي اتّفق الحزبان على تفاصيلها مسبقاً، لتنتقل بذلك الكرة إلى ملعب مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يقرّها بحلول نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل.

وسيخصص 20 مليار دولار من الحزمة الجديدة للمساعدات العسكرية، وأكثر من 8 مليارات دولار للدعم الاقتصادي، و3 مليارات للنواحي الإنسانية، و500 مليون دولار للأمن الغذائي.

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، دخلت يومها الـ76، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

related

اختتام ثالث جولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا بلا تقدم

Date: 2022-03-07 21:03:19
اختتام ثالث جولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا بلا تقدم

مجموعة الاتصال العربية تشاور موسكو لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

Date: 2022-04-06 06:57:32
مجموعة الاتصال العربية تشاور موسكو لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أردوغان يعرض على بوتين استضافته وزيلنسكي لإجراء محادثات في تركيا

Date: 2022-03-17 15:17:36
أردوغان يعرض على بوتين استضافته وزيلنسكي لإجراء محادثات في تركيا

آلاف الأمريكيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

Date: 2022-03-10 13:57:42
آلاف الأمريكيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

بوتين يأمر بانسحاب الجيش الروسي من كييف

Date: 2022-04-06 10:09:05
بوتين يأمر بانسحاب الجيش الروسي من كييف

بلينكن: روسيا تمهد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد أوكرانيا

Date: 2022-03-17 18:48:03
بلينكن: روسيا تمهد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد أوكرانيا

مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي

Date: 2022-02-26 13:54:50
مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي

الأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

Date: 2022-04-07 16:52:25
الأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان