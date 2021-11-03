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واشنطن تقر باحتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط وتكشف عائديتها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-03T16:37:28+0000
واشنطن تقر باحتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط وتكشف عائديتها

شفق نيوز / أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأربعاء، بصحة تصريحات الحرس الثوري الإيراني عن احتجازه ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن مسؤول رفيع لم تسمه، قوله إن "قوات الحرس الثوري احتجزت بالقوة في 24 أكتوبر الناقلة MV Southys التي تبحر تحت علم فيتنام".

ويأتي هذا الاعتراف بعد تكذيب من قبل مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدين أنها "مجرد دعاية لا تستحق الرد"، رغم اعترافهم أن الحادث وقع الأسبوع الماضي وأن "البحرية الأمريكية كانت في موضع المُراقب، ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار أو أي طلقات تحذيرية"، على حد قولهم.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أكد في وقت سابق من يوم الأربعاء، صحة الأنباء المتعلقة باحتجازه ناقلة نفطية، قال إن الجيش الأمريكي حاول استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان.

هذا ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، مشاهد فيديوية توثق لحظة الإنزال الجوي لقوات الحرس الثوري على الناقلة النفطية في عرض بحر عُمان.

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