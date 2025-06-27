واشنطن تقرر إلغاء بعض "الإجراءات التجارية" ضد الصين

شفق نيوز - بكين

قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي بعض الإجراءات التقييدية ضد الصين نتيجة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخراً.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصين ستوافق بشكل قانوني على طلبات التصدير المتوافقة مع الشروط الخاصة بالسلع الخاضعة للرقابة، وسترفع الولايات المتحدة عدداً من التدابير التقييدية التي اتخذتها ضد الصين".

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كشف في وقت سابق، عن توقيع اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين.

في حين، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن البيت الأبيض لديه خطط للتوصل إلى اتفاقيات مع عشرة شركاء تجاريين رئيسيين.