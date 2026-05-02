واشنطن تقرر سحب 5000 جندي أميركي من ألمانيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم السبت، أن الولايات المتحدة قررت سحب 5000 جندي من ألمانيا، في "توبيخ" أميركي، على ما يبدو، للحليف الوثيق في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

تأتي الخطوة الأميركية، التي أعقبت هجوماً وسجالاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في الأيام الأخيرة، وسط اتساع الخلاف بين ترمب وأوروبا بشأن حرب إيران.

وأوضحت "البنتاغون" أن القرار يأتي ضمن مراجعة أوسع لتموضع القوات العسكرية خارج البلاد، بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي الأميركي والتحديات الاستراتيجية الراهنة.

وكان ترمب قد هدد، في وقت سابق هذا الأسبوع، بخفض عدد القوات بعد سجال مع المستشار الألماني ميرتس، الذي قال، يوم الاثنين، إن الإيرانيين يذلون أميركا في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

وقال شون بارنيل، كبير المتحدثين باسم وزارة الحرب الأميركية إن انسحاب القوات سيكتمل خلال فترة تتراوح بين 6 - 12 شهراً المقبلة.