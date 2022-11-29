واشنطن تقدم مساعدات بـ53 مليون دولار لدعم شبكة الكهرباء الأوكرانية

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع الكبرى على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بوخارست، يوم الثلاثاء، أن حكومة الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 53 مليون دولار لدعم شبكة الكهرباء الحيوية في أوكرانيا.

وقال الوزير الأميركي إنه "سيتم تسليم هذه المعدات بسرعة إلى كييف". وتشمل المساعدات محولات توزيع وقواطع وموانع الصواعق ومركبات، وغيرها من المعدات الرئيسية.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا، الاثنين، إن واشنطن ستعلن، الثلاثاء، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بوخارست، عن مساعدة مالية "كبيرة" لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سببها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.

ومنذ مطلع أكتوبر، تشن روسيا قصفا صاروخيا مكثفا على البنية التحتية للطاقة في كل أنحاء أوكرانيا.

وأسفر هذا القصف، بحسب كييف، عن تضرر ما بين 25 و30 في المئة من هذه البنية التحتية، وفق فرانس برس.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الناتو"، يومي الثلاثاء والأربعاء، في العاصمة الرومانية لمناقشة ملفات عدة، أبرزها دعم الحلف لأوكرانيا.