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واشنطن تفرض عقوبات على شركات مالية لحزب الله في العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-19T19:04:55+0000
واشنطن تفرض عقوبات على شركات مالية لحزب الله في العراق

شفق نيوز / فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات جديدة ضد حزب الله اللبناني، مستهدفة رجل الأعمال "أحمد جلال رضا عبد الله"، باعتباره وسيطا ماليا للحزب.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "عبد الله وخمسة من المقربين منه، وثمان شركات تابعة له في لبنان والعراق شملتهم العقوبات، وأدرجوا في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها".

وكانت الخزانة الأمريكية، قد فرضت في مطلع العام الحالي، عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات اعتبرتهم جزءا من شبكة دولية لحزب الله اللبناني، كما وجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الحزب، الذي تصنفه واشنطن بأنه "منظمة إرهابية".

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