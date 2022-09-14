واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانين إيرانيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على شخصيات وكيانين إيرانيين.

وقالت الوزارة، إنها "فرضت عقوبات على 10 إيرانيين وشركتين إيرانيتين على خلفية أنشطة إيرانية سيبرانية".

والأربعاء الماضي اتّهم رئيس الوزراء الألباني إيران بالوقوف خلف "هجوم إلكتروني ضخم ضد بنى تحتية رقمية تابعة للحكومة الألبانية تهدف إلى تدميرها" في 15 تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف أن "تحقيقًا معمّقًا قدّم لنا دليلًا لا لبس فيه" على أن الهجمات "دبّرتها ورعتها" طهران.

وكانت تلك المرة الأولى التي تعلن فيها تيرانا عن تعرّضها للهجوم المذكور.

كما أعلنت وزارة الداخلية الألبانية، السبت الماضي، عن تعرضها لهجوم إلكتروني جديد، متهمة إيران بالوقوف وراءه.