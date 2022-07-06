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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-06T17:58:48+0000
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة تتصل بالنفط الإيراني، حسبما نشر موقع الوزارة الإلكتروني.

ووفقا للموقع، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة دولية من الأفراد والكيانات التي استخدمت شبكة من الشركات التي تتخذ من الخليج مقراً لها، لتسهيل توصيل وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات من الشركات الإيرانية لشرق آسيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: «في حين تلتزم الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لفرض عقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية».

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "فرضنا عقوبات على 15 فردا وكيانا متورطا بعمليات بيع وشحن غير مشروعة لنفط ومنتجات بتروكيماوية إيرانية".

وأضاف، ان "الكيانات الموجودة في إيران وفيتنام وسنغافورة والإمارات وهونغ كونغ تدعم تجارة الطاقة الإيرانية".

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