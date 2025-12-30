واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في فنزويلا وإيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف عشرة كيانات وأفراد يتمركزون في إيران وفنزويلا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، توماس بيغوت، في بيان صحفي، إن القائمة الجديدة تشمل شركة فنزويلية ساهمت في إتمام صفقات بيع طائرات مسيرة قتالية (UAV) إيرانية التصميم بقيمة ملايين الدولارات.

وبحسب البيان فقد شملت العقوبات كيانات وأفراداً مرتبطين بشبكات مشتريات قدمت الدعم لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.

واعتبرت الخارجية الأميركية أن استمرار إيران في تزويد كاراكاس بالأسلحة التقليدية يشكل "تهديداً للمصالح الأميركية في المنطقة".

ورأى البيان أن هذه الإجراءات تسلط الضوء على أهمية إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن الكيانات المستهدفة اليوم تثبت تورط طهران النشط في نشر مسيراتها القتالية وشراء مواد متعلقة بالصواريخ في انتهاك صريح للقيود الأممية.

وفي إشارة إلى سياسة الإدارة الحالية، استشهد البيان بـ "مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2" (NSPM-2) للرئيس دونالد ترمب.

وأكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات تهدف إلى تحجيم برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومواجهة تطوير إيران لقدرات الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة، ومنع إيران من حيازة سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الأصول والموارد التي تمول أنشطته المزعزعة للاستقرار.

وخلص البيان إلى أن هذه العقوبات نُفذت بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الخاص باستهداف ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم، والأمر التنفيذي رقم 13949 المتعلق بالأنشطة العسكرية التقليدية لإيران.