واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين‎

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، عقوبات جديدة على جماعة الحوثي، بعد أن أعادت تصنيفها على قوائم الإرهاب في شباط/فبراير الماضي من جراء هجماتها على حركة الملاحة البحرية بمنطقة البحر الأحمر.

‎وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان إن هناك "إجراءات جديدة اتخذت ضد 4 أفراد و4 كيانات وسفينتين مكنتا من النقل غير المشروع للسلع من قبل الشبكات المالية التي تدعم الإرهاب".

‎وأضاف ميلر، أن الإجراءات الجديدة تشمل "شبكة الميسر المالي للحوثيين المصنف من قبل الولايات المتحدة سعيد الجمل"، مشيرة إلى أن هذا الأخير "يواصل الاستفادة من شبكة دعم موسعة لتسهيل البيع غير المشروع للسلع".

‎وأشار ميلر، إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل فرض تكاليف على أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة غير المشروعة".