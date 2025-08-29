واشنطن تفرض رسوماً جديدةً على "الطرود الصغيرة"

شفق نيوز- واشنطن

قررت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة للطرود الصغيرة التي تدخل البلاد من الخارج.

و أرجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخطوة إلى استخدام الشحنات منخفضة القيمة لتجنب الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات، بعدما كانت الطرود التي تقدر قيمتها بـ800 دولار أو أقل مستثناة من الرسوم.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن الطرود ستكون حالياً عرضة إما لرسوم تعادل تلك المطبقة على البلدان التي تنتجها، أو لرسوم محددة تتراوح ما بين 80 و200 دولار للسلعة، لكن ما زالت بعض السلع الشخصية والهدايا معفاة من الرسوم.

بدوره، قال مستشار ترامب للشؤون التجارية بيتر نافارو للصحافيين إن سد هذه "الثغرة" يساعد على الحد من تدفق "المخدرات وغيرها من السلع الخطيرة والمحظورة"، بينما يدر على الولايات المتحدة المزيد من عائدات الرسوم.

إلى ذلك، أعلنت خدمات البريد في بلدان بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وأستراليا واليابان في وقت سابق أنها لن تقبل إرسال معظم الطرود المخصصة للولايات المتحدة.

بينما أعلنت خدمة البريد الملكي البريطاني التي اتخذت خطوة مشابهة، عن خدمات جديدة الخميس الماضي، لزبائنها الذين ما زالوا يرسلون منتجات إلى الولايات المتحدة.