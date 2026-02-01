واشنطن تفتح باب التفاوض أمام طهران

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤول أميركي كبير، يوم الأحد، عن ابلاغ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيران عبر قنوات متعددة بأنها منفتحة على عقد لقاء للتفاوض على اتفاق.

وقال المسؤول، لموقع "أكسيوس" إن تركيا ومصر وقطر تعمل على تنظيم اجتماع بين المبعوث الأميركي إلى البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة هذا الأسبوع.

كما أوضحت المصادر، أن قطر ومصر وتركيا كانت تتحدث إلى الطرفين وتنسق جهودها.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن "الدول الصديقة" تحاول بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا هذه الجهود بأنها "مثمرة".

وأضاف: "أرى إمكانية إجراء محادثة أخرى إذا اتبعت فرق التفاوض الأميركية ما قاله الرئيس ترامب: التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف لضمان عدم وجود أسلحة نووية".

بينما أوضح مسؤولون بالبيت الأبيض، أن ترمب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن ضرب إيران وما زال منفتحاً على حل دبلوماسي.

وأشار المسؤولون الأميركيون، إلى أن تصريحات الرئيس ترمب الأخيرة بشأن المفاوضات ليست مجرد خدعة، لكن الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كان المرشد الإيراني علي خامنئي سيوافق على إبرام اتفاق مقبول لدى الولايات المتحدة.