واشنطن تعيد إدراج الحوثيين كمنظمة "ارهابية عالمية"

شفق نيوز/ قررت الولايات المتحدة الامريكية، يوم الأربعاء، إعادة إدراج حركة انصار الله (الحوثيين) كمنظمة "ارهابية عالمية"، بعد استهدافهم للسفن في البحر الاحمر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، "نعلن إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيون) في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".

واضاف، ان "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "واشنطن قررت إعادة إدراج الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية".

واضاف "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف"، مبينا ان "واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران".

ولفت مستشار الأمن القومي الأمريكي، الى ان "التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية قررت في 16 شباط 2021، رفع جماعة انصار الله الحوثية من قائمة الإرهاب.