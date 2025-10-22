واشنطن تعيد تدوير نفاياتها النووية كوقود للمفاعلات الحديثة

شفق نيوز- لندن

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة عرضت على شركات الطاقة إمكانية استخدام نفاياتها النووية كوقود للمفاعلات النووية الحديثة.

وأشارت الصحيفة استنادا إلى وثائق حصلت عليها، إلى أن "وزارة الطاقة الأميركية ستسمح للشركات باستخدام ما يصل إلى 19 طنا متريا من البلوتونيوم المستهلك من الرؤوس الحربية النووية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة".

يأتي ذلك تأكيدا لتقارير سابقة تحدثت عن أن الإدارة الأميركية تخطط لاستخدام البلوتونيوم المتبقي من حقبة الحرب الباردة كوقود محتمل للمفاعلات النووية الجديدة.

وسيمكّن استخدام هذا الوقود شركات الطاقة من الحصول على تراخيص التشغيل بشكل أسرع.

ووفقا لـ"فايننشال تايمز"، فإن "شركتين على الأقل هما (أوكلو) الأميركية و"نيوكليو" الفرنسية تعتزمان تقديم طلبات للحصول على النفايات النووية الأميركية".

وتشير الصحيفة إلى أن "قرار وزارة الطاقة الأميركية يعتبر أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لتحفيز الطاقة النووية، حيث بدأ الطلب على الكهرباء ينمو بسرعة، وقد يتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك على خلفية تزايد عدد مراكز البيانات المستخدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.