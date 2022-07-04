واشنطن تعلن نتيجة فحص الرصاصة القاتلة لشيرين أبو عاقلة

شفق نيوز/ أعلنت الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، نتائج فحص المقذوف الذي قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وكشفت الوزارة أن خبراء المقذوفات خلصوا إلى أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة "تضررت بشدة" مما منع الوصول إلى نتيجة قاطعة.

وأضافت أن المنسق الأمني الأميركي خلص إلى أن إطلاق النار، من مواقع القوات الإسرائيلية، مسؤول على الأرجح عن مقتل أبو عاقلة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد، أن خبراء إسرائيليين، وليس أميركيين، سيفحصون الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد يوم من تسليم السلطة الفلسطينية الرصاصة لخبراء أميركيين.

وجاء إعلان الناطق باسم الجيش ران كوخاف لإذاعة الجيش، بعدما أعطت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر للأميركيين، وليس الإسرائيليين، لفحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح كوخاف لإذاعة الجيش "الاختبار لن يكون أميركيا (..) سيكون إسرائيليا بوجود أميركي".

وتابع "نحن بانتظار النتائج، إذا كنا نحن من قتلها، سنتحمل المسؤولية وسنأسف لذلك".